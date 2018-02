A Red Bull-os Daniel Ricciardo a 2018-as szezonkezdet előtt azt mondja, a tavalyi aerodinamikai változások és a velük érkezett új gumik egy kicsit összezavarták, így az idei évre el kell érnie, hogy kevésbé legyen érzékeny a beállítási nehézségekre.

“Úgy érzem, hogy korábban az egyik erősségem volt, hogy képes voltam érezni az autót. Elég érzékeny vagyok, így régen egész jól bántam a gumikkal. De néha hátrányt is jelent ez, mert ahelyett, hogy egyszerűen vezetnék, akármi is van, elveszhetek abban, hogy ezt vagy azt meg kellene változtatni. De úgy érzem, tanultam is tavaly, néha tenni kell az egészre, és csak vezetni kell” – mondta a Motorsport.comnak az ausztrál pilóta.

“Ezek (a 2017-ben bevezetett) gumik egészen másképp viselkednek a különböző felületeken. A sima aszfalton eléggé csúszkálnak, de úgy gondolom, sokszor el kellene fogadnom, hogy az autó nem tökéletes. A kis tapadás, lassú felmelegedés, szóval persze, hogy csúszkálni fog, persze, hogy nem lesz könnyű vezetni. Egyszerűen csak ki kell menni, akkor is, ha nem tökéletes az autó. Néha talán olyan beállításokat is meg akarok oldani, amiket egyszerűen lehetetlen, szóval talán okosabb lenne tovább kitartani egy-egy beállítás mellett a hétvégéken, és rájönni, abból hogyan lehet kihozni a maximumot” – folytatta.

“Volt párszor, hogy egy kicsit elvesztem, túl sok mindenen változtattam. Persze természetesen jön ez, hiszen az ember mindig jobb autót akar, ha alulkormányzott, akkor ugorjunk neki, módosítsunk. De ez aztán újabb problémákat szülhet és kész az ördögi kör.”

A Red Bull Racing ma mutatja be 2018-as Forma-1-es autóját, az RB14-est.