“Ez itt az autóversenyzés csúcsa, minden csapatot, minden élversenyzőt tisztelettel kell kezelni. A Ferrarit, a Red Bullt, de a McLaren és a Renault-t is komolyan vesszük. Ők mindannyian képesek a világbajnoki címért küzdeni, sőt még mások is meglepetést okozhatnak” – szögezte le a csapatfőnök Toto Wolff a Motorsport.comnak, hozzátéve, hogy azért bízik abban, fenntartják eddigi versenyképességüket.

A Mercedes 2014 óta zsinórban négyszer húzta be mind a konstruktőri, mind az egyéni világbajnoki címet, a csapat már-már példátlanul dominált az elmúlt években, ám az új idény előtt semmit sem vesznek biztosra, sőt, jobban izgulnak, mint korábban.

Olvass tovább

2017-ben a Ferrari volt a legveszélyesebb ellenfél, Sebastian Vettel jó ideig vezette is az egyéni bajnokságot, azonban az olaszok a megbízhatósági problémák miatt szétestek, míg a Mercedesnek sikerült felülkerekednie az autó dívás vonásain.

“Kiemelkedően szerepelt a pályán a Ferrari, ők produkálták a legnagyobb előrelépést tavaly télen. A Ferrari még több futamot is nyerhetett volna. Idén is nagyon komoly kihívóként számolunk velük, ahogy a többiekkel is. Örülök, hogy mi egyben tartottuk a dolgokat. Rekordszámú, 11 futamot nyertünk, míg a Ferrari ötöt. A stopper sosem hazudik.”