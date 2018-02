A Red Bullnál azt remélik, hogy az idei évben már beérik a Mercedest és a Ferrarit, ott lesznek a bajnoki küzdelemben. A csapat 20 éves versenyzője, Max Verstappen kíváncsian várja, mennyire lesz versenyképes az új autó, azonban előre retteg az idei évtől kötelező fejvédő, a glória esztétikai hatásától.

“A glória, na az aztán csúnya lesz! A legkevésbé sem várom. Remélem, hogy összességében szép lesz az autó és persze gyors. Remélhetőleg előrébb lépünk, és rögtön az év elejétől versenyképes lesz az autó, nem csak üldözők leszünk, mint tavaly. Ez a legfőbb” – mondta a Red Bull szezonbeharangozó videójában.

A glória véleményes megjelenése mellett az eszköz nagyon is tényszerű hátrányt is jelent: a keret súlya természetesen befolyásolja az autó balanszát, amit a versenyzők testsúlycsökkenésével (is) lehet kompenzálni. Verstappen azonban nem hajlandó durva diétára.

“Mivel a glória elég nehéz, több mint hat kiló, egyértelműen hátrányt jelent számomra. De emiatt nem fogok változtatni az edzésemen, ugyanis amúgy nem érezném jól magam a futamokon. Mivel a magasabb pilóták közé tartozom, nehezebb is vagyok a többségnél, ami nem ideális.”