Fernando Alonso határozott célja, hogy az autóversenyzés hármas koronájának megszerzésével (az F1-es Monacói Nagydíj, a Le Mans-i 24 órás és az Indy 500 megnyerése) biztosítsa be helyét a legendák között.

Olvass tovább

Nem is csoda, hiszen idén 21 fordulós, rekordhosszú idény jön, a tulajdonos Liberty Media pedig akár 25-ig is hizlalná a naptárt a közeljövőben.

“Most 21 futam van, de a 25 már tényleg a felső határ lenne. Logisztikailag is nehéz lesz megoldani. Akik már átrágták magukat ezen, úgy gondolják, sokkal többe is kerülne, mert a csapatoknak új embereket is fel kellene venniük” – mondta erről Bottas.