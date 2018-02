“A Force India jó példa számunkra, hiszen nagyjából olyan együttműködésben dolgoznak a a Mercedesszel, mint mi a Ferrarival. Együttműködnek a pilóták, a motor és egyéb elemek fejlesztésén, és nagyjából ugyanakkora is a csapat, mint a Sauber. Jó példa arra, mit érhetünk el, milyen potenciál lehet a projektben” – magyarázta az Autosportnak.

A Sauber csapatfőnöke, Frederic Vasseur szerint az idén nyitott új fejezet azt jelenti, hogy akár ők is képesek lehetnek hasonlóra, hiszen az Alfa Romeo névadóként való beszállása, és a gyakorlatilag Ferrari B-csapatként való szereplés, az ehhez kapcsolódó műszaki támogatás nagyon jó alapot nyújt arra, hogy jelentősen javítsanak az elmúlt két év sereghajtói pozícióján.

“Persze a Force Indiának is eltartott egy ideig, mire jöttek az eredmények, ne feledjük, egykor ez a csapat volt a Spyker (2007-ben), és akkor alig jutottak be a top10-be. De megvolt a hosszú távú projekt, komoly terv, és minden évben egyre jobb lett a tempójuk, mostanra pedig nagyon kiegyensúlyozottak. Nekünk is így kell hozzáállni a dolgokhoz, türelemmel. Három-ötéves tervről van szó.”

Vassuer szerint a 2018-as cél a viszonylag rendszeres pontszerzés lehet az Alfa Romao Sauber számára:

“Bár az utolsó futamokon egy kicsit sikerült felzárkóznunk, azért elég messze voltunk az előttünk állóktól. Az elsődleges cél számomra az volt, hogy közelebb kerüljünk, hiszen egyáltalán versenyben kell lennünk a többiekkel. Szerintem ez sikerülni fog. Hogy aztán a 8., 9. vagy 10. helyen végzünk, nehéz megmondani. Magasabbra egyelőre nehéz lenne jutni. Persze azon is múlik, mit csinál a többi csapat.”