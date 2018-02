Valtteri Bottas tavaly év elején igazolt át a Mercedeshez a váratlanul visszavonult világbajnok, Nico Rosberg helyére. A finn pilóta tavaly eleinte jó eredményekkel bizonyította, hogy megérte őt választani, ám a szezon második felében eltévedt, ingadozóan teljesített. Ennek ellenére a Mercedes 2018-ra is szerződést adott neki, ő pedig mindent megtesz majd, hogy 2019-re és azután is megtartsák.

“Egy évvel ezelőtt nem gondoltam, hogy mennyit kell még tanulnom. Jó volt a telem, most már munkába álltam, voltam párszor a gyárban és vezettem a szimulátoron. A csapat jó munkát végzett. Persze mindig minden azon is múlik, hogy a többiek hogy dolgoznak, de mi úgy véljük, hogy az idei autónk jobb a tavalyinál. A cél egyértelmű: a világbajnoki címért kell küzdenem. Most már ismerek mindenkit, tudom, hogy működik a csapat.”

Bottas mellett egyelőre a négyszeres világbajnok Lewis Hamiltonnak is csak 2018 végéig szól a szerződése, de a finn szeretné, ha együtt maradnának.

“Nekem jó lenne, ha Lewis itt folytatná. Jól összeillünk, gyors pilóta, igazi kihívást jelent. Ami engem illet, a legjobb érvem a szerződéshosszabbítás mellett a minél több megnyert futam lehet.”