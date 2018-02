A Red Bull Racing tavaly ugyan rendszeresen szerepelt a dobogón, sőt két futamot is nyert, a csapat csak a szezon közepétől talált igazán magára, 2017-et relatíve versenyképtelenül kezdték, ugyanis elszúrták a szélcsatornás munkát.

Az energiaital-gyártó motorsportfőnöke, Helmut Marko azt állítja, tavallyal és a korábbi, hasonló évekkel ellentétben a 2018-as felkészülés nagyon jól halad, így rögtön versenyképesen kezdenek majd:

“Készen állunk 2018-ra. A korábbi években voltak műszaki problémáink a szezon kezdetén, de most minden a tervek szerint halad. Biztos vagyok benne, hogy az első teszttől versenyképesek leszünk, továbbvisszük majd a 2017 utolsó harmadában látott jó szériát” – ígérte az osztrák a német Sport Bildnek.

A Red Bull a turbókorszak 2014-es kezdete óta nem küzdött a világbajnoki címért, így Milton Keynes-ben nagyon szeretnének már újra igazi esélyesként szerepelni, ám a Renault-motor teljesítménye és megbízhatósága is gyengébb lehet a Mercedesénél és a Ferrariénál…

“A Red Bull egy kicsit gyengébb motorral is világbajnok lehet, amit már korábban is bizonyított a csapat” – véli Max Verstappen, aki ezek alapján csak a tavaly is sok csalódást okozó megbízhatóság miatt aggódik.