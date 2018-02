A Force India 2016 után tavaly még nagyobb fölénnyel, még biztosabban szerezte meg újra a konstruktőri bajnokság 4. helyét, ami a csapat méretét és anyagi lehetőségeit tekintve kiemelkedő eredmény.

A silverstone-iak munkája a riválisok figyelmét sem kerülte el, a csapatigazgató Otmar Szafnauer elmondása szerint sokan szerették volna elcsaklizni a szakembereiket.

“Nagyobb és kisebb csapatok is bejelentkeztek és megpróbáltak elcsábítani néhány kulcsemberünket, de örömmel mondhatom, hogy az új idényre is maradt mindenki, sőt még szereztünk is pár új embert bizonyos területekre” – nyilatkozta Szafnauer a RACER-nek.