“Rendkívüli pillanatok lesznek majd ezek az ifjoncok számára, csak képzeljük el, milyen lesz a hőseik mellett állni, figyelni, hogyan készülnek a versenyre, hogy az autóversenyzés elitjének elitje mellett lehetnek majd a rajtot megelőző percekben! Feledhetetlen élmény lesz ez számukra és a családjuk számára. Inspirációt adhat majd a további versenyzésre, edzésre, tanulásra, megerősítheti az álmot, miszerint egy nap ők is ott lehetnek majd. Mi lehetne ennél jobb inspiráció az F1 következő generációja számára?” – mondta az F1 gazdasági és marketingfőnöke, Sean Bratches.

GRID KIDS: The next generation of F1 fans will now have a chance to line-up alongside their heroes on race days, ahead of lights out… ⬇️ https://t.co/r50zFbdetC

— Formula 1 (@F1) February 5, 2018