“Szerintem a tavalyi év folyamán semmilyen útmutatást nem kaptam tőle. Ugyanolyan csapattárs volt, mint bármelyik másik. Csak azzal volt elfoglalva, hogy a lehető leggyorsabb legyen, ahogy én is igyekeztem a lehető leggyorsabb lenni. Ennyi, semmi több nem volt a kapcsolatunkban” – mondta a Motorsport.comnak a 19 éves kanadai.

“Nem tudom, miért hiszik azt, hogy valami tanárom, mentorom volt. Nem volt szó ilyesmiről. Ő is csak tette a dolgát és én is, és akinek jobban ment, az zárt előrébb.”

“Akár 15 évtapasztalata van a csapattársamnak, akár egy, az én hozzáállásomon ez semmit sem változtat.”

Stroll mellett idén az orosz újonc, Szergej Szirotkin vezet majd, míg a korábbi favorit, Robert Kubica fejlesztőként segít majd. A kanadai örül a tapasztalt lengyel alkalmazásának:

“Robert nagy segítséget jelenthet, ez nem is kérdés. Felipe is sokat segített az új szabályok melletti fejlesztésekben és Robert is biztosan hasznos lehet. Az abu-dzabi teszten úgy tűnt, hogy jól átlátta az autó problémáit, a magyarországi Renault-vezetés alapján jó visszajelzéseket adott. Szerintem hasznunkra válik majd, segít a csapat előrébb juttatásában.”