A múlt héten röppent fel, hogy a Forma-1 tavaly érkezett tulajdonosa, a Liberty Media szándékainak megfelelően törölték az F1-es versenyszabályzat 32-es és 33-as cikkelyéből a pontos kezdési időpontokat, hogy a helyi körülményekhez és a televíziós közvetítések szempontjainak megfelelően, rugalmasan kezelhessék azokat. A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) most közzétette a módosított menetrendet.

Mivel a tengerentúli versenyhétvégék egy részén már eddig is az európai közönségnek kedvezőbb időpontokban kezdődtek az időmérők, versenyek, így a módosítások az óvilági fordulókon a legszembetűnőbbek: általánosságban a kvalifikáció és a verseny is egy órával később, 14 helyett 15 órakor – az utóbbi még pontosabban 15.10-kor – kezdődik majd, de az F1-be idén visszatérő Francia Nagydíjat a foci vb egyik meccse miatt még ennél is később, 16.10-kor indítják majd.

Alább a 2018-as bajnokság teljes időmérős és futamos menetrendje (helyi idő szerint)