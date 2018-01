A Renault újjáélesztett gyári csapata idén harmadik szezonjának fut neki, a franciák szeretnének immár rendszeres top10-es szereplők, alkalmi dobogós helyezettek lenni Nico Hülkenberg és Carlos Sainz párosával.

Ehhez az RS18-as modellt adják majd a pilótáknak, amelyet – az Alfa Romeo Sauberhez hasonlóan – február 20-án lepleznek majd le, jelentették be hétfő este.

The rumours were true… The covers will officially come off on 20 February.

Tune in on the day! #RS18 #LaRS18IsComing pic.twitter.com/2oaIZFPKOP

— Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) January 29, 2018