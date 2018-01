A Forma-1-es autók formaterve az elmúlt néhány szezonban nem volt túl izgalmas, de ha a Liberty Medián múlik, ez változni fog. A cél olyan izgalmas autók bevezetése, amelyek ránézésre olyanok, mintha egy videojátékból cseppentek volna a pályára.

A következő nagy szabályváltozások 2021-ben jöhetnek, a Liberty ennek keretében nemcsak a motorformulát, hanem az autók formáját is megváltoztatná. Már meg is bíztak több dizájnert, hogy készítsenek olyan formaterveket, amelyek a szurkolók körében is tetszést aratnának.

Az utolsó nagyobb változás a 2017-es szezon előtt volt, ekkor szélesebbé és hosszabbá váltak az autók, de a wow-faktor továbbra is hiányzik belőlük. Az idei szezonra csak apró részletmegoldások változnak azzal, hogy becsuktak néhány kiskaput.