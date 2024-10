A Lamborghini, illetve a Ferrari alapítójáról készített filmek sikerein felbuzdulva az autóipar egy újabb meghatározó alakját filmesíti meg Andrea Iervolino – ezúttal Ettore Bugatti történetét viszi a filmvásznakra az olasz filmproducer.

Az életrajzi dokumentumfilm – aminek egyelőre a címét sem árulták el – egészen a vállalat 1909-es indulásáig nyomon fogja követni a Bugatti alapítójának és első vezérigazgatójának életét. Feldolgozzák a Bugatti sikerekben gazdag indulását, illetve azokat a nehézségeket is, amik Bugatti fia, Jean 1939-as halálát követően sújtották az olasz gyökerekkel is rendelkező, francia autómárkát – írja a Motor1.com.

Miután Jean Bugatti a Type 57 tesztelése közben életét vesztette, a második világháború alatt új üzemet kellett terveznie a Bugattinak, miután a molsheimi létesítmény irányítása kicsúszott a kezéből. Hiába mutatott be több új modellt a háború után, azzal, hogy 1947-ben elhunyt az alapító, gazdasági értelemben is földbe állt, aztán 1952-ben be is szüntette a működését a márka. Évtizedeken át vegetált a Bugatti, amíg 1987-ben fel nem vásárolta Romano Artioli, majd 1998-ban a Volkswagen-csoport megvette az olasz üzletembertől.

Franciaországban és Olaszországban, de angol nyelven fogják forgatni Bugatti élettörténetet. A munkálatok 2025-ben kezdődnek, és több nemzetközi színész is felbukkan majd, ám a szereposztást még nem hozták nyilvánosságra.