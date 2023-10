A Vezessen is írtunk már róla a nyáron, hogy december végén érkezik az Oscar-díjas filmrendező, Michael Mann (Az utolsó mohikán, Szemtől szemben, A halál záloga) életrajzi drámája, a Ferrari.

A filmben a legendás alapító, Enzo Ferrari 1957-es évébe nyerünk majd betekintést, amikor a Commendatore egyszerre küszködik első fia, Dino elvesztésével, az akkor alig évtizedes múlttal bíró versenycsapata-cége pénzügyi problémáival, feleségével és szeretőjével való viszonyával, ráadásul jön a nagy téttel bíró országúti verseny, a Mille Miglia. (Nyitóképünk a valódi versenyen készült, Peter Collins pilóta tekeri az egyik Ferrari volánját – a filmben az ő figurája is feltűnik.)

A címszerepben – látványos átalakulás után – a leginkább az új Star Wars-trilógiából ismert, de számos fajsúlyosabb filmben bizonyított Adam Driver látható, nejét Penelopé Cruz (Vanília égbolt, A Karib-tenger kalózai), szeretőjét, második gyermeke anyját, Lina Lardit Shailene Woodley (Csillagainkban a hiba) alakítja, de autóversenyzőként (Piero Taruffi) feltűnik például Patrick Dempsey is.

Korábban már kaptunk egy kis ízelítőt a mozikba december 25-én érkező alkotásból, ám mostanra egy hosszabb, két és fél perces előzetest is, melyből több is kiderül, egyebek mellett az is, hogy komoly versenyjeleneteket is láthatunk majd a vásznon.