Ha azt halljuk, svájci (luxus)óra, leginkább finomműszerészeti csodának is beillő, összetett, nagy precíz mechanikai szerkezetk jutnak eszünkbe, melyek esetleg az idő múlásának mutatásán túl extra funkciókat (órás nyelven komplikációkat) is nyújtanak.

Nem gondolkodunk rosszul, de az az igazság, hogy míg a 20. század jelentős részében ezek a búvárórák, öröknaptáras, stopperes szerkezetek valódi „szerszámok” voltak, melyeket rendeltetésszerűen használtak, a kvarcszerkezetek elterjedésével, majd a mára mindenütt jelen lévő miniszámítógépek miatt sokkal inkább díszek, státuszszimbólumok, feladataikat modern célszerszámok sokkal olcsóbban, pontosabban, megbízhatóbban elvégzik.

Más kérdés, ha felidézzük, hogy azért a svájci gyártóknak is akadnak kvarcóráik, némelyik ráadásul meglehetősen funkcionális is.

Ilyet mutatott be nemrég az Omega is az új Seamaster Regatta képében, mely – mint neve is mondja – egy vitorlázóknak szánt modell. A legrangosabb vitorlásverseny, az Amerika-kupa időmérő partnereként dolgozó svájci márka két mechanikus darabbal együtt leplezte le a sportos, kék gumiszíjas órát, melynek 46,75 mm-es átmérőjű titántokja kvarcszerkezetet rejt.

A kék kerámialünetta által ölelt számlap ana-digi, azaz vannak mutatói, azok alatt viszont folyadékkristályos kijelző is akad. A tok két oldalán található kék-két gumírozott gombbal számtalan funkció vezérelhető: akad hőmérő, gyorsulásmérő, öröknaptár, figyelmeztető hangjelzés, valamint egy ún. a regatta-visszaszámláló, mellyel a startokat lehet követni. A digitális kijelzőn van még az adott félgömbhöz igazítható holdfázisgrafika, sőt, az órával rögzíthetők a hajózási napló helyadatai is. A leolvashatóságot háttérvilágítás biztosítja.

Kattints a képre, galéria nyílik!

Azt talán mondanunk sem kell, hogy a Seamaster Regatta 50 méteres vízállósággal rendelkezik – búvárkodásra nem való, de a fröccsenő hullámok meg sem kottyannak neki.

A hajós Omega árát persze meg is kérik, itt a kvarcszerkezet nem értékcsökkentő: példányonként 2,78 millió forintnak megfelelő 6500 svájci frankot kérnek a Regattáért.