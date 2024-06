Számtalanszor írtunk már a Vezessen a BWM évtizedek óta futó Art Car-projektjéről, melynek keretében neves képzőművészek, dizájnerek vették kezelésbe, díszítették ki a bajor gyártó különböző modelljeit.

A müncheniek a kiegészítőik világába is átvitték az art carokat, 2023 végén már be is mutattuk az 1977-ben az amerikai Roy Lichtenstein által megfestett 320i Turbo által ihletett ruházati termékeket, most pedig itt az újabb kollekció.

Ezúttal 1975-ig, a legelső art carig nyúltak vissza, akkor az amerikai modernista szobrászat egyik vezéralakja, az 1976-ban elhunyt Alexander Calder vett kezelésbe egy BMW 3.0 CSL-t, mely 93-as rajtszámmal el is indult a Le Mans-i 24 órás futamon, igaz, műszaki hiba miatt nem fejezte be azt.

Közel 40 évvel ezelőtt igazán formabontó volt a sárga-piros-kék-fehér minta, az összeállítás pedig még ma is jól mutat, még ruhadarabokon is.

Az egyszerre retrós és friss, a Pumával közösen elkészített kollekcióban a vásárlók egy rövid ujjú ing (100 euró – 39 500 Ft), két póló (70 euró – 28 ezer Ft), egy rövidnadrág (80 euró – 31 500 Ft), egy baseballsapka (50 euró – 19 800 Ft), valamint egy látványos, piros sportcipő – divatosan sneaker – (120 euró – 47 500 Ft) közül válogathatnak.

Kattints a képre, galéria nyílik!