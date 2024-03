A BMW 1977-ben indította útjára Art Car projektjét, melynek keretében neves festők, grafikusok, dizájnerek, egyéb képzőművészek, alkotók díszítik ki, festik át a bajor márka egy-egy modelljét.

1991-ben a széria első női, egyben első afrikai alkotója, a dél-afrikai Esther Mahlangu keze alól került ki a 12. BMW Art Car, egy 525i. Az az előtti tisztelgésként, a BMW nyílt innovációkért felelős fejlesztőmérnöke, Stella Clarke közreműködésével készült el most annak modernizált változata, a BMW i5 Flow NOSTOKANA.

A most 88 éves művész fia után elnevezett modellen újra felbukkannak a hagyományos geometrikus afrikai motívumok, de egészen 21. századi formában: az autó motorháztetején, tetején, farán és oldalain végigfutó sávok ugyanis nem festékkel kerültek fel: színváltó, sőt, animációt megjeleníteni képes filmen tűnnek fel.

Az összesen 1349, lézerrel vágott panelből álló csíkok az e-könyv-olvasókban alkalmazott e-inket használják – a technológia óriásit fejlődött a BMW-nél az elmúlt pár évben: 2022-ben még az egyszerűen fekete és fehér szín között váltani képes fóliát mutattak be az iX Flow tanulmányon, tavaly a BMW i Vision Dee-n a film már 32 színt tudott megjeleníteni, mára pedig még több színt és mintákat is be lehet vetni, ráadásul a fólia sokkal strapabíróbb is lett.

A február 29-én, Los Angelesben, a Frieze képzőművészeti expón bemutatott BMW i5 Flow NOSTOKANA egyedi darab marad, ám az alkalmazott technológia középtávon a szériamodelleken is megjelenhet majd.