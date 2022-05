A BMW Art Carok története 1975-ben indult egy egyszerű felkéréssel: a BMW Motorsport akkori feje, Jochen Neerpach és aktuális versenyzőjük, Hervé Poulain kérte fel Alexander Calder festő-szobrászt, hogy készítsen dizájnt a 3.0 CSL versenyautóra, amivel Le Mans-ban állnak rajhoz.

Ebből végül tradíció lett, és több Le Mans-i versenyautó mellett hagyományos utcai modelleket is képzőművészek kezei alá adtak, Calder után festett BMW-t többek között Andy Warhol, Robert Rauschenberg, David Hockney, Jeff Koons is, mára összesen 19 darab ilyen különleges díszítésű modell létezik.

Ezek közül állítanak ki egyszerre kilencet hamarosan, május 7-étől június 14-éig a luxemburgi Esch-Sur-Alzette-ben található AES acélgyárban kialakított 1200 négyzetméteres csarnokban. A kiállítás ingyenesen lesz látogatható, alább a galériában mutatjuk, mely darabokat lehet majd megcsodálni testközelből. Kattints a képre!

Ilyen BMW-találkozó sem volt még Ilyen BMW-találkozó sem volt még 1 /9 p90100546_highres_-art-driv Alexander Calder, 1975 Fotó megosztása: 2 /9 p90100554_highres_-art-driv Roy Lichtenstein, 1977 Fotó megosztása: 3 /9 p90143564_highres_bmw-art-c Andy Warhol, 1979 Fotó megosztása: 4 /9 p90109162_highres_bmw-art-c Robert Rauschenberg, 1986 Fotó megosztása: 5 /9 p90100558_highres_-art-driv Ken Done, 1989 Fotó megosztása: 6 /9 p90100551_highres_-art-driv Cesar Manrique, 1990 Fotó megosztása: 7 /9 p90100537_highres_-art-driv Esther Mahlangu, 1991 Fotó megosztása: 8 /9 p90100555_highres_-art-driv Sandro Chia, 1992 Fotó megosztása: 9 /9 p90061231_highres_jeff-koon Jeff Koons, 2010 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A környéken élő autórajongóknak és műértőknek nagyszerű dolga lesz, de a BMW mindenki másra is gondolt, tavaly telefonos applikációban virtuális kiállítást is létrehoztak, így akár távolról is lehet gyönyörködni az Art Carokban.