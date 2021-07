A világjárvány alaposan átírt rengeteg lehetőséget, az utazás, múzeumlátogatás, szórakozás sokak számára most egyáltalán nem opció, és ez senkinek sem jó. A BMW nem szeretné, ha a rajongóknak nélkülözni kellene a márka történelmének legfontosabb darabjait, ezért most mindenki telefonjára ráteszi őket, aki szeretné.

Hogyan lehetséges ez? A digitalizáció temérdek lehetőséget ad arra, hogy valami hasonló élményért már ne feltétlenül kelljen megmozdulnunk. A BMW Art Carjait például most elég nehéz lenne közelről látni, pedig egyszer mindenkinek kellene. A most publikált okostelefonos alkalmazása nem adja ugyanazt az élményt, mint amikor az Andy Warhol által festett M1-et nézhettük meg a Müpában, de elég jó szórakozásnak tűnik.

Az Acute Art közreműködésével jöhetett létre a BMW Art Car digitális kiállítás, amit egy egyszerű applikáción keresztül bárki ingyenesen elérhet. Az Acute Art már egy ideje nyújtja ezt a szolgáltatást több területen is, de a BMW-vel való közreműködésük friss, a technológia pedig hasonló, mint amit eddig alkalmaztak.

Virtuális valóság, kiterjesztett valóság és vegyes valóság. A három elv közül leginkább a második írja le a BMW-s élményt. Az applikációban úgy tűnhet, hogy az autó ott áll előttünk, körbejárhatjuk, megnézhetjük közelről három dimenzióban – egészen kedves, de hogyan lehetséges ez?

Minden Art Cart beszkenneltek, az összes lehetséges pozícióból lefotózták, digitalizálták és 3D-s modellre ültették a dizájnt, hogy a lehető legélethűbb lehessen. Jelenleg 10 autó érhető el, de hamarosan mind a 19 bekerül a virtuális garázsba, azonban a maradék kilencet csak kéthetente fogják feltölteni.

A BMW Art Carok története 1975-ig nyúlik vissza, amikor még nem is gondolták, mekkora kultusz kerekedik majd köréjük. Egy egyszerű felkérésből indult, a BMW Motorsport akkori feje, Jochen Neerpach és aktuális versenyzőjük, Hervé Poulain kérte fel a művészt, Alexander Caldert, hogy készítsen dizájnt a 3.0 CSL versenyautóra, amivel majd Le Mans-ban fog rajthoz állni. Ebből végül tradíció lett, és több Le Mans-i versenyautó mellett hagyományos utcai modelleket is művészek kezei alá adtak. Ezeket most mind megnézhetjük otthon, akár a nappali közepén is. Csak le kell tölteni hozzá az Acute Art alkalmazását.