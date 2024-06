A Vezessen az elmúlt másfél évben számos – sőt, már-már számtalan – autós (luxus)ingatlanról írtunk, ez most az új őrület, a különböző gyártó úgy adják nevüket és dizájnereik ötleteit a különböző toronyházakhoz, üdülőkhöz, mintha nem lenne holnap.

A brandelt ingatlanok túlnyomó része az USA-ban, még pontosabban Floridában, valamint a Közel-Keleten, azon belül is Dubajban épül. Az Aston Martin – miután Miamit már kipipálhatta –, az arab régiót is szeretné felvenni a listára, ezért arábiai projektbe kezdett.

Az ilyen jellegű építkezések egyik legnagyobb nevével, a Dar Globallal fognak most össze: az egyesült arab emírségekbeli, Dubajtól egyórányira található Al Mardzsan-szigeteken épülő The Astera luxustársasház és a hozzája tartozó apartmanok, villák beltereit az Aston Martin dizájnerei álmodják majd meg.

A 900 millió dirhamos (88,5 milliárd Ft) tervezett költségű The Astera, Interiors by Aston Martin természetesen nagyszerű, tengerre nyíló kilátást, wellnessközpontot, házon belüli mozit, „gyermekmegőrzőt”, dús növényzetű parkot, privát strandot kínál majd, az építkezés a tervek szerint 2028 decemberében fejeződik be.