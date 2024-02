Az autógyártóknál az ingatlanbiznisz az új divat, a különböző luxus- és prémiummárkák – sőt, volumenmárka is – tavaly óta sorra jelentik be különböző projektjeiket.

A Bentley miami luxustoronyházával indult a dolog, ugyanott dolgozik hasonlón a Porsche és az Aston Martin is, a Bugatti Dubajban brandel egy felhőkarcolót, a Lamborghini a spanyol tengerparton húz fel teljes üdülőfalut, a Fiat New Jersey-ben építtet lakótömböt, a Mercedes-Benz legutóbb egy szintén dubaji építkezésbe szállt be.

Úgy tűnik, a stuttgarti márkának nem elég az arab világban való jelenlét, Miamit is szeretnék bevenni, ott is épül egy Mercedes-Benz Places.

A 67 emeletes, összesen 232 ezer négyzetméter alapterületű toronyház a floridai város Brickell negyedében épül az amerikai JDS Development égisze alatt.

A Mercedes dizájnereivel közösen tervezett, épületben irodáknak, egészségügyi és wellness-szolgáltatásoknak, 174 hotelszobának is jut hely, persze a fő attrakciót a különböző öröklakások jelentik, melyek a Miami Herald információi szerint 550 ezer dollárnál (200 millió Ft – stúdiólakások) kezdődnek, míg a három hálószobás otthonokért 4 millió dollárt (1,45 milliárd Ft) is elkérnek. A minden bizonnyal még drágább penthouse-ok ára egyelőre nem ismert.

Kattints a képre, galéria nyílik!

Újabb luxustoronyra kerül Mercedes-logó 1 /5 Kép: JDS Development Kép: JDS Development Fotó megosztása: 2 /5 Kép: JDS Development Kép: JDS Development Fotó megosztása: 3 /5 Kép: JDS Development Kép: JDS Development Fotó megosztása: 5 /5 Kép: JDS Development Kép: JDS Development Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A látványtervek alapján ismert azonban a külső, melyen tényleg felfedezhető a Mercedes szakembereinek keze nyoma: az egymásra épülő tömbök és a vízszintes tagolást adó vonalak a márka Sensual Purity (érzéki tisztaság) formanyelvét ültetik át az épületre, de az ezüst, fekete és fehér színek is a háromágú csillagos autókról származnak.