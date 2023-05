Elérkezett a kor, amikor a fejedelmi kényelmükről vagy épp mindent felülmúló teljesítményükről híres autógyártók a profit érdekében hátraarcot vágnak, és a csúcsmobilitás helyett a helyben maradás luxusával váltják apró – pardon, hatalmas –pénzre a hírnevüket.

A brit luxusmárka, a Bentley ingatlanos projektjéről már korábban is írtunk a Vezessen, néhány napja pedig az ezredfordulón feltámasztott, a Veyronnal és a Chironnal az automobilitás legmagasabb szintjére kapaszkodott Bugatti is hasonló tervet jelentett be.

Az olasz–francia luxussportkocsi-gyártó Dubajban – naná, hol máshol?! – épít luxus-toronyházat, a tervezéshez és megvalósításhoz pedig a régióban már számos felhőkarcolót emelő Binghattit választották.

A Bugatti luxus-toronyháza a nyilvánosságra hozott látványtervek szerint különleges, organikusan csavarodó dizájnt kap, belül pedig a két márka “gazdag és változatos kreatív örökségét” megtestesítő 182 lakást hoznak létre.

Kattints a képre, galéria nyílik!

Luxusotthonokra áll át a világ legmenőbb autómárkája 1 /6 Kép: Bugatti Kép: Bugatti Fotó megosztása: 2 /6 Kép: Bugatti Kép: Bugatti Fotó megosztása: 3 /6 Kép: Bugatti Kép: Bugatti Fotó megosztása: 5 /6 Kép: Bugatti Kép: Bugatti Fotó megosztása: 6 /6 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Ezek közül a felső szinteken 11 lesz teljes emeletet elfoglaló „Sky Penthouse”, míg a lejjebb elhelyezkedő 171 apartman kisebb területen kínál majd páratlan luxust a francia Riviéra stílusában („Riviera Mansions”). Hogy jól értsük: a “legolcsóbb” lakások is a vásárló egyedi igényei szerint, a lehető legmagasabb szintű kivitelben és berendezéssel készülnek el.

Talán nem is kell mondanunk, hogy a Bugatti Residencesben sztárséf által vezetett étterem, több edzőterem, spa, uszoda, mozi várja majd a lakókat, ahogy minden egyes lakásra külön szolga – modernebben és kevésbé kínosan: valet – ügyel majd, ahogy a teljes épületben is sofőr- és concierge-szolgáltatás áll rendelkezésre. Az már pedig természetesnek tűnik, hogy a floridai Bentley-toronyházhoz hasonlóan itt is az adott emeletig viszi majd az autót a lift…

A dubaji Bugatti-ház lakásainak árait egyelőre nem közölték.