Tipikusnak mondható nyári balesetet szenvedett egy autós az M30-ason, az eseményeket az autópálya-kezelő egyik forgalomfigyelő kamerája rögzítette. Az autó a külső sávban érkezett, a mozgása alapján akár azt is lehetett volna gondolni, hogy a csomópontban szeretne kihajtani, de nem ez történt.

Az MKIF Zrt. szerint a sofőr feltehetően elaludt, mert a lassítósáv szalagkorlátjának ütközött, amitől kitört az autó jobb első kereke. A korlát visszadobta, majd a főpálya leállósávjába gurította tovább az autót. A balesetben nem sérült meg senki. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy az autó mögött éppen motoros rendőrök járőröztek, akik azonnal megálltak, és segítettek.

A baleset több fontos tanulsággal szolgál. A fáradtság és a hosszú távú vezetés miatti “mikroalvás” néhány másodpercig is tarthat, de ennyi idő is elég egy végzetes balesethez. Két-három másodperc figyelemkiesés alatt száz métert is megtehetünk vakon.

Ha fáradtnak érzed magad, ne kockáztass! Állj meg, pihenj, és csak akkor indulj tovább, ha újra éber vagy. Egy kis szünet életet menthet, különösen a bágyasztó nyári kánikulában.