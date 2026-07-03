A GYSEV friss közleménye szerint hamarosan elkészül a 11 darabos FLIRT InterCity-flotta első négy járműve. A Stadler szolnoki üzemében gyártott kocsiszekrényeket már elszállították a lengyelországi Siedlcébe, ahol jelenleg a végösszeszerelés zajlik.

Az első teljesen kész motorvonat várhatóan 2026 végén érkezik Magyarországra, a teljes flotta pedig 2028 nyarára állhat forgalomba. De nézzük meg kicsit részletesebben, mit lehet tudni ezekről a vonatokról.

Galéria: 10 érdekesség a képek alatt

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A Stadler FLIRT típusa már régóta ismert Magyarországon: a GYSEV jelenleg 20, a MÁV 123 ilyen motorvonatot használ. A most érkező új változat azonban nem a korábbi regionális változatok folytatása, hanem hosszabb utazásokra optimalizált InterCity-kivitel. A tesztelés 2026 augusztusától Romániában, Csehországban és Magyarországon párhuzamosan indul, majd az első kész motorvonat 2026 végén érkezhet haza. Ha minden hatósági engedély meglesz, 2027 második felétől 2028 nyaráig fokozatosan állhat forgalomba mind a 11 új szerelvény.