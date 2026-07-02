Az elmúlt hetekben megszaporodtak a városban közlekedő, nem megfelelő műszaki állapotú járművek kapcsán tett panaszok Pápán. A bejelentések szerint több, a közlekedésbiztonságra is veszélyes autó bukkant fel az utcákon.

A rendőrök a lakossági bejelentéseket követően célzott ellenőrzésekbe kezdtek, és az elmúlt időszakban több ilyen jármű tulajdonosával, illetve vezetőjével szemben intézkedtek.

Az ellenőrzések során a rendőrök nemcsak a kocsik (és utánfutók) kirívóan rossz, jogszabálysértő műszaki állapota miatt, hanem több esetben engedély nélküli vezetés miatt is eljárást indítottak, mivel a sofőrök nem rendelkeztek érvényes vezetői engedéllyel.

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