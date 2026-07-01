Halálos baleset történt hétfő a dél-kaliforniai Simi Valleyben, ahol egy Tesla letért az útról, felhajtott a járdára, majd egy kávézó szabadtéri teraszán állt meg. Az ABC7 Los Angeles beszámolója szerint a fehér Tesla átvágott egy parkolón, majd letért az útról, felhajtott a járdára, és elütötte a kávézóba érkező 79 éves nőt.

A kiérkező mentők a nő testét az autó alatt találták meg, életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség közlése szerint az áldozat Agoura Hillsből származott, személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A helyszíni felvételeken összetört kerti bútorok, felborult székek és narancssárga napernyők között álló Tesla látszik, a jármű eleje jelentősen megrongálódott.

A balesetben összesen hatan voltak érintettek: az idős gyalogos meghalt, öten megsérültek. A sofőrt kórházba vitték, ahogy a jármű egyik fiatalkorú utasát is; a rendőrség szerint három fiatalkorú tartózkodott az autóban. A helyi hatóságok közölték, hogy a sérültek nincsenek életveszélyes állapotban, hamar fel fognak épülni.

Simi Valley rendőrsége egyelőre vizsgálja, pontosan mi vezetett a tragédiához. Rick Morton rendőrőrmester az ABC7-nek azt mondta, azt még nem tudni, gyorshajtásról van-e szó, illetve műszaki hiba vagy vezetői hiba okozhatta-e az ütközést. A hatóságok állítása szerint a baleset véletlen volt, és nincs arra utaló jel, hogy alkohol vagy kábítószer közrejátszott volna. A nyomozás jelenleg is tart, a rendőrség a baleset pontos körülményeit vizsgálja.

Az eset különösen megrázó, hiszen olyan helyen történt, ahol az ember nem számít rá, hogy egy autó néhány másodperc alatt átszakítja a hétköznapi biztonság illúzióját.

A mostani baleset nem sokkal azután történt, hogy Texasban egy Tesla egy családi házba csapódott, és ott egy 76 éves nő vesztette életét. Abban az ügyben a sofőr azt állította, hogy az autó Autopilot-módban haladt (FSD), az autógyártó viszont ezt vitatta, és azt közölte, hogy a vezető a gázpedál lenyomásával felülírta a rendszert.