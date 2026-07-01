Halálos baleset történt hétfő a dél-kaliforniai Simi Valleyben, ahol egy Tesla letért az útról, felhajtott a járdára, majd egy kávézó szabadtéri teraszán állt meg. Az ABC7 Los Angeles beszámolója szerint a fehér Tesla átvágott egy parkolón, majd letért az útról, felhajtott a járdára, és elütötte a kávézóba érkező 79 éves nőt.

A kiérkező mentők a nő testét az autó alatt találták meg, életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség közlése szerint az áldozat Agoura Hillsből származott, személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A helyszíni felvételeken összetört kerti bútorok, felborult székek és narancssárga napernyők között álló Tesla látszik, a jármű eleje jelentősen megrongálódott.

A balesetben összesen hatan voltak érintettek: az idős gyalogos meghalt, öten megsérültek. A sofőrt kórházba vitték, ahogy a jármű egyik fiatalkorú utasát is; a rendőrség szerint három fiatalkorú tartózkodott az autóban. A helyi hatóságok közölték, hogy a sérültek nincsenek életveszélyes állapotban, hamar fel fognak épülni.

Simi Valley rendőrsége egyelőre vizsgálja, pontosan mi vezetett a tragédiához. Rick Morton rendőrőrmester az ABC7-nek azt mondta, azt még nem tudni, gyorshajtásról van-e szó, illetve műszaki hiba vagy vezetői hiba okozhatta-e az ütközést. A hatóságok állítása szerint a baleset véletlen volt, és nincs arra utaló jel, hogy alkohol vagy kábítószer közrejátszott volna. A nyomozás jelenleg is tart, a rendőrség a baleset pontos körülményeit vizsgálja.

Az eset különösen megrázó, hiszen olyan helyen történt, ahol az ember nem számít rá, hogy egy autó néhány másodperc alatt átszakítja a hétköznapi biztonság illúzióját.

A mostani baleset nem sokkal azután történt, hogy Texasban egy Tesla egy családi házba csapódott, és ott egy 76 éves nő vesztette életét. Abban az ügyben a sofőr azt állította, hogy az autó Autopilot-módban haladt (FSD), az autógyártó viszont ezt vitatta, és azt közölte, hogy a vezető a gázpedál lenyomásával felülírta a rendszert.

Mit takar az Autopilot, vagy Full Self-Driving-mód?

  • Az önvezetési szinteknek az 1-es szintnél egy autóban adott a sávtartó elektronika, az adaptív tempomat, de a kormányt mindvégig fognia kell a sofőrnek.
  • A 2-es szintű rendszerek esetében már az autó nemcsak a gázt és a féket kezeli, hanem kormányoz, kérésre sávot vált, viszont vannak korlátai. Például kamerával figyeli a sofőr tekintetét, hogy ő az útra figyel-e, amennyiben nem, az autót néhány figyelmeztetést követően lassan megállítja, és kiteszi a vészvillogót.
  • A vezetéstámogató rendszerek szent grálja, a Tesla által évek óta hirdetett cél, a 3. szint, amikor a sofőrnek még figyelnie sem kell az útra, lényegében bármit csinálhat, az autó elvezeti önmagát, legyen szó tömegről, útépítésről vagy hirtelen lelépő gyalogosokról, ismeretlen, jelöletlen körforgalomról. A Tesla FSD (full self-driving) rendszere egyes országokban, régiókban elérhető, és bár sok jól működő funkciója van, bizonyos forgalmi helyzetekben összezavarodik, így nem ajánlatos az életünket is rábízni.
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