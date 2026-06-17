Finnországban szigorították a vezetői engedélyekről szóló törvényt: május 29. óta a 18 év alatti, vagyis a gyakorlatban 17 éves személyautó-vezetők éjfél és hajnali öt óra között nem ülhetnek volán mögé. A korlátozás kizárólag a B kategóriás jogosítvánnyal vezethető járművekre vonatkozik, vagyis a szabály nem érinti például a mopedeket, a könnyű motorkerékpárokat, a traktorokat és más lassú járműveket.

A finn szabályozás lényege, hogy a 17 évesek vezetési jogosultsága ebben az idősávban nem érvényes személygépkocsira. Aki mégis autót vezet éjfél és hajnali öt között, azzal szemben eljárást indítanak úgy, mintha jogsi nélkül vezetett volna. A következmény pénzbírság és vezetéstől eltiltás is lehet – írja a Traficom.

Nemcsak a fiatal sofőr kerülhet bajba: szankcióra számíthat az a felnőtt is, aki engedélyezi, hogy a 18 év alatti fiatal az éjszakai tilalom idején használja az autóját.

A módosítás hátterében közlekedésbiztonsági okok állnak. A finn hatóságok szerint a legfiatalabb autóvezetők baleseti kockázata különösen magas, főleg éjszaka. A fiatal sofőrök esetében a tapasztalat hiánya, a merész manőverek és a gyorshajtás is fő mutató a balesetek hátterében. A finn rendőrség korábbi összesítése szerint 2019 és 2024 között 13 olyan 17 éves sofőr halt meg közúti balesetben, aki személyautót vezetett, míg a 2013 és 2018 közötti időszakban mindössze egy ilyen halálesetet regisztráltak. Ezért volt szükséges a korlátozás.

A szigorítás nemcsak az éjszakai vezetést érinti

2026 október 1-jétől a 17 évesek csak olyan személyautót vezethetnek, amelyen jól látható módon elhelyezik a fiatal vezetőre utaló jelzést. Ez egy sárga-zöld, hatszögletű tábla lesz az autó hátulján. A jelzés célja kettős:

egyrészt figyelmezteti a közlekedés többi résztvevőjét, hogy kezdő, kiskorú sofőr vezeti az autót,

másrészt segíti a rendőrségi ellenőrzéseket. A tábla hiánya 100 eurós (34 ezer) bírságot vonhat maga után.

A finn kormány a jogosítványszerzés feltételein is szigorított a 17 évesek esetében. A B kategóriás jogosítvány korai megszerzéséhez továbbra is külön engedély kell, de az indoklásnak konkrétabbnak kell lennie: például iskolába, munkahelyre vagy rendszeres, célzott szabadidős tevékenységre történő utazási igényt kell igazolni. Az új szabályok szerint az utazási szükségletnek legalább heti négy alkalommal kell fennállnia, és az is számít, hogy útvonalnak tömegközlekedéssel vagy gyalogosan nehezen megközelíthetők legyenek.