A Bugatti W16-os motorja olyan lesz az autóiparban mint a nagy rocklegendák. Búcsúkoncert, könnyes köszönet a rajongóknak, ünnepi utolsó alkalom, de végül úgyis akad pár zsák pénz, amiért újra összeáll a banda.

A márka tavaly indította el a Solitaire nevű, exkluzív programját, amely lényegében a klasszikus karosszériaépítés hagyományaihoz tér vissza. A koncepció szerint a meglévő szériamodellek alapjain minden évben csupán egy, maximum két teljesen egyedi, megismételhetetlen autót építenek a legtehetősebbeknek.

Az első ilyen a Mistral roadsterre épülő Brouillard kupé volt.

A második pedig a Chiron alapjait használó F.K.P. Hommage.

A The Supercar Blog iparági forrásai azonban most a harmadik autó érkezését harangozták be, amelynél a Bugatti láthatóan még messzebb merészkedik. Egy olyan kupéról pletykálnak, amely a vadonatúj Tourbillon alapjait a kőkemény Bolide elemeivel ötvözi. Az igazi érdekesség a kontraszt: a Bolide egy kizárólag versenypályára szánt, nyers fegyver, miközben a Tourbillon standard gyártása még el sem kezdődött.

A pénz beszél, a W16-os visszatér

A pletykák szerint ezt a konkrét, egyedi megrendelésre készülő különlegességet a Bolide hajtáslánca, tehát a bődületes, 8,0 literes, négy turbóval lélegeztetett W16-os motor mozgathatja majd. Ez a húzás azért rendkívül meglepő, mert a Bugatti korábban határozottan és többször is kijelentette: a W16-os motor története a Mistrallal végérvényesen és megmásíthatatlanul lezárult. De hát, ha a kedves ügyfél mást kíván, és hajlandó kifizetni a fejlesztés csillagászati költségét…

A Bolide alapjait tekintve ez a gép egy zárt pályás használatra alkalmas különlegesség lesz, de ez sosem zavarta a milliárdos vevőket. Mindent összevetve jelenleg az a legreálisabb forgatókönyv, hogy a Bugatti fogja a Bolide komplett technikai és mechanikai alapjait, majd elegánsan ráhúzza a Tourbillon modern formavilágát.

Akárhogy is, egy cseppet sem lennénk meglepve, ha a molsheimi raktárakban pihenne még elég alkatrész a W16-osokhoz ahhoz, hogy a Solitaire program keretében a következő években is felbukkanjon még egy-egy egyedi, tizenhat hengeres dinoszaurusz.