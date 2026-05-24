A Heves vármegyei rendőrség legújabb videójában összegyűjtötte azokat a kifogásokat, amelyeket a legtöbbször hallanak az igazoltatásoknál a motorosoktól. Az egyenruhások szerint ezek a mondatok szinte napi rendszerességgel hangzanak el. Sajnálatos módon sokszor olyan műszaki hiányosságokat próbálnak meg elbagatellizálni a tulajdonosok, amelyek komoly veszélyeket jelenthetnek a közlekedésbiztonságra.

Ilyen például a radírszerű állagra koptatott gumiabroncs, ami nedves úton gyakorlatilag használhatatlan, hirtelen fékezésnél pedig könnyen tragédiához vezethet. Amikor valakit ilyennel elkapnak, akkor jönnek a szokásos védekező mondatok, mint például a “most megyek az újért”, vagy “néhány napja még jó volt”, vagy a “én nem tudtam, hogy milyennek kell lennie”.

A hatályos műszaki előírások szerint a motorkerékpár gumiabroncsán a minimális megengedett profilmélység 1,6 milliméter. Az abroncs cseréje ugyanakkor már 2,5-3 mm-es profilmélység esetén erősen ajánlott. A megengedettnél kisebb profilmélységgel bíró gumiabroncsok használata esetén drasztikusan romlik a tapadás. A gumi kisebb felületen érintkezik az aszfalttal és ennek következtében a motorkerékpár kanyarban, vagy fékezéskor könnyedén megcsúszhat.

A nem megfelelő profilmélységű motorabroncsok használata esetén nedves úton akár több méterrel is megnőhet a fékút, ami városi forgalomban jelentősen megnöveli a ráfutásos balesetek bekövetkezésének esélyét. A csökkent tapadás miatt ráadásul az ABS és a kipörgésgátló sem tud hatékonyan működni, hiszen ezek a rendszerek csak a rendelkezésre álló tapadási határokon belül képesek szabályozni a fékerőt és a gyorsítást.

A rendőrség a legújabb videójában tehát az abroncsra és más műszaki hiányosságokra vonatkozó kifogásokat gyűjtötte össze. Mindenképpen érdemes megnézni, a végén a slusszpoén sem marad el!