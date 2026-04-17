800 ezer kilométer feletti futás? Ezt az értéket olvasva egy öreg dízel Mercedest képzelünk el, ma viszont egy villanyautó is képes erre, ahogy azt egy osztrák Tesla Model S példája is mutatja.

A „NICEmobil” névre keresztelt Tesla Model S tulajdonosa valódi igáslóként hajtotta az amerikai gépet.

Amikor a sofőr 2015-ben, Bécsben megvásárolta a villanyautót, álmában sem gondolt ekkora távolságra. A korábbi járműveivel szerzett tapasztalatok alapján nagyjából 400 000 kilométeres élettartamra számított. A sors iróniája, hogy a szakértők annak idején fanyalogva azt jósolták: az autó jó eséllyel már 100 000 kilométer után a roncstelepen végzi.

A Model S azonban hamar megcáfolta a szkeptikusokat, és rabul ejtette gazdáját. A tulajdonos elmondása szerint a vezetés nemcsak élvezetessé, hanem értelmessé is vált számára, a kilométerek pedig szinte maguktól pörögtek. A siker egyik kulcsa a folyamatos szoftverfrissítésekben (OTA) rejlik, amelyek újra és újra aktualizálták az öregedő gépet.

A történet itt még szinte tökéletes villanyautós példázatnak tűnne, csak van egy apró, de nagyon lényeges bökkenő. A közösségi médiában terjedő változat gyakran úgy adja elő az esetet, mintha az autó eredeti akkumulátorral és eredeti hajtáslánccal jutott volna el eddig a futásig. Liebmann saját blogja viszont ennél jóval árnyaltabb képet fest: egyértelműen leírja, hogy az akkumulátort nagyjából 600 ezer kilométernél kicserélték, mert víz jutott az akkumulátorba, így az is igaz, hogy nem fáradás miatt következett be a csere.

A tulaj korábbi bejegyzése szerint 2026 elején például volt egy másik meghibásodás is, amelynek oka végül egy hibás kábel lett; a javítás és a tervezett szerviz együtt 1340 euróba került.

🚗 800,361 km.

Zero defects. Passed inspection again.



In a Tesla Model S.



You know… the “toy” that was supposed to die after a few years. 😉



No engine rebuild.

No oil changes.

No emissions drama.

Just… driving.



Meanwhile, the internet keeps repeating:

❌ “Batteries die… pic.twitter.com/TwnhLNb4RF — Franz Liebmann (@lipo1) April 14, 2026

Nem egy kényes városi villanyautó

Ez a megbízhatóság ráadásul nem csupán a steril hétköznapokban, hanem a legextrémebb körülmények között is megmutatkozott. A tulajdonos nem kímélte a technikát: megjárta vele a marokkói sivatag raliszakaszait, és részt vett egy 2000 méteres magasságban megrendezett, kőkemény „alpesi rodeón” is.

A Tesla igazi maratonfutónak bizonyult. A kalandok során a sofőr egy lazább, mégis fontos leckét is megtanult: a világon minden konnektor potenciális töltőállomás, a jó öreg hosszabbítókábel pedig időnként a túlélőfelszerelés legfontosabb darabjává lép elő.

A NICEmobil története messze túlmutat egy puszta kilométer-vadászaton. Az évek során már több mint 6000 ember ült a volánja mögött, és a gazdája szerint mindannyian ugyanazt élték át: az első rácsodálkozást a síri csendre és a Model S késedelem nélküli gyorsulására.

És hogy ennyi kilométer után elcsábítja-e egy vadonatúj modellfrissítés? A válasza a legnagyobb bók, amit egy sokat futott jármű kaphat: a jelenlegi autója úgy megy, mint az első napon. Ahhoz a szokásához híven, hogy a kocsikat szó szerint a végkimerülésig hajtja, egyelőre hű marad a NICEmobilhoz. Bár elismeri az új generációk érdemeit az átdolgozott beltér és az optimalizált hatékonyság terén, amíg a technika bírja, esze ágában sincs váltani.