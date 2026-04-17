Mindig elénk sodor az internet valamilyen borzasztó tuningot, és ezúttal sem volt ez másként. Az alábbi Ford Galaxy pontosan nem finomkodik, nem kér bocsánatot, és valószínűleg senkit nem hagy hidegen – csak épp nem a jó értelemben.

Négy kipufogóvég mered a világba, mintha egy V8-as izomautót próbálnának eladni egy egyterű kaszniban, alatta pedig egy agresszív diffúzor próbálja elhitetni velünk, hogy a családi egyterű minimum a Nürburgringre készül. A piros „cápafogak” viszont inkább egy horrorfilm kellékei lehetnének, nem aerodinamikai elemek.

Oldalról sem lesz jobb a helyzet: szélesített sárvédők, rikító piros felnik, piros küszöbök. Az összhatás így inkább vizuális zaj, mint tudatos dizájn.

Elöl a motorháztetőn kamu légbeömlők, a lökhárítón LED-sorok, az egész orr-rész pedig úgy néz ki, mintha egy Need for Speed-játékból húzták volna ki. A különféle matricák és ázsiai karakterek tovább erősítik a „nem tudjuk pontosan, mi ez, de sok” hangulatot.

Az utastér sem maradt érintetlen: sportosnak szánt üléshuzatok, mindenféle kis figurák a műszerfalon, lelógó díszek a visszapillantón. Az a fajta belső, ahol egy hosszabb út után szívesen kiszellőztetnéd… a szemed.

Ahogy a Ford kitalálta A Ford Galaxy a márka klasszikus nagy egyterűje volt, amelyet elsősorban családok és sokat utazók igényeire szabtak. Az első generáció még a Volkswagen Sharan és a Seat Alhambra testvérmodelljeként született a ’90-es évek végén, később viszont a Ford teljesen önálló irányba vitte a típust. A második és harmadik generáció már modernebb, személyautósabb vezetési élményt kínált, miközben megőrizte a hétüléses, variálható belső tér előnyeit. Dízelmotorjai különösen népszerűek voltak Európában, a Galaxy pedig hosszú ideig az egyik legpraktikusabb családi autónak számított, mielőtt az SUV-k végleg kiszorították az egyterűek piacáról.

Egy családi egyterű, amit eredetileg arra terveztek, hogy kényelmesen elvigye a gyerekeket iskolába meg a nagymamát a vasárnapi ebédre, de előtte beugranak a helyi tuningtalira.

Persze az ízlés szubjektív, és valószínűleg a tulaj pontosan azt kapta, amit akart: figyelmet.

Lubickolsz a borzasztó tuningautók világában? Teszteld a tudásod: