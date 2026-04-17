Vezetés közben a füle mögött, a nyaki ütőeréhez közel csípte meg egy darázs Sztojka Andrást, emiatt még gyorsabban jutott a véráramba a méreganyag, ami teljesen lebénította a 46 éves férfit. A Vezess is beszámolt róla, hogy április 15-én este Sopronban egy autóba zárt kutya mentette meg a gazdája életét azzal, hogy fényjelzéseket adott le. Etelka, a németjuhász keverék kutya próbált kiszabadulni a kocsiból, és a gazdája után menni.

András ugyanis a csípés után azonnal félreállt, és kiszállt az autóból, hogy feltegye a lábát, beadja magának az adrenalininjekciót, és hívja a mentőket. „Gyerekkorom óta allergiás vagyok a méh, a darázs és a keresztespók csípésére. Legalább két öninjektor mindig van nálam, tudom, mit kell ilyenkor tennem” – nyilatkozta a férfi a Telexnek. A méreganyag viszont olyan gyorsan dolgozott a férfi szervezetében, hogy másodpercek alatt sokkos állapotba került, és mellkastól felfelé teljesen görcsbe állt a teste.

Eközben András mentőkutyája vadul próbált kiszabadulni az autóból. „Ezek a kutyák érzik, ha a gazdájuk bajban van, érzik a feszültséget. Valójában a vezetőülésen akart valahogy kijutni hozzám, de ahogy kapart, folyamatosan hozzáért a bajuszkapcsolóhoz, ami egyébként el is tört. A járó motor miatt viszont villant a fényszóró” – mondta a férfi.

Ezt vették észre a járőrök, akik körüljárták az autót, és megtalálták a férfit, kezében az injekcióval, amit az erős roham miatt már nem tudott beadni magának. „Annyit hallottam még, hogy azt mondják, »Hú, ez valami gyógyszer!«. Miután elolvasták rajta a hárommondatos instrukciót, azonnal a combomba szúrták.”

A soproni férfi négy éve az erdőben, egy fához kötözve találta a keverék kutyát. Hazavitte, és azóta kutató-mentőkutyának képzi. Azt mondja, akkor ő mentette meg Etelkát, ma viszont neki is köszönheti, hogy túlélte a rohamot.