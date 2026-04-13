Nem tett vallomást a bíróságon az a török állampolgárságú sofőr, aki április 10-én, késő este okozott halálos tömegbalesetet a Váci úti felüljárónál. A balesetben egy autó több métert zuhant, a felvételek itt láthatók.

Bár a 25 éves férfi és védője 30 millió forint óvadékot ajánlott fel, a nyomozati bíró ezt elutasította, és egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását. Az indoklás szerint „fennáll a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye”, mondta a Telexnek Szabó József, a Fővárosi Törvényszék szóvivője.

Egy Audi RS7 – amelyet néhány napja még 29 millió forintért hirdettek az interneten – nagy sebességgel érkezett a Megyeri híd irányából a Göncz Árpád városközpont felé. Amikor felhajtott a felüljáróra, átment a szemközti sávba, majd amikor az autó vezetője észlelte a szemből, szabályosan érkező járműveket, visszarántotta a kormányt a saját sávja felé, ahol két autóval ütközött.

Ezután sodródott ismét a szemközti sávba, és csapódott neki nagy erővel az ott szabályosan haladó Toyota Corollának, amely az ütközés erejétől lezuhant a felüljáróról. Másodpercekkel ezt követően egy újabb autó rohant bele a roncsokba.

A rendőrség feltételezése szerint az Audi egy másik autóval versenyezhetett, de a baleset utáni sajtótájékoztatón a rendőrség szóvivőjének még nem volt több információja a másik autóról. A BRFK a Telex ismételt érdeklődésére csak annyit válaszolt, hogy „az eset összes körülményének tisztázása folyamatban van.”

Az Audi vezetőjét halált okozó közúti veszélyeztetéssel gyanúsítják, amiért 5-10 évig terjedő szabadságvesztésre számíthat, ha a bíróság elítéli.