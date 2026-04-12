Nincs is jobb hely az országúti kerékpározásra egy hegyi szerpentinnél, kiváltképp a festői Spanyolországban, ugyanakkor aki már próbálta, az tudja, ez a hobbi is nagy veszélyeket tartogat, főleg, amikor forgalommal szembe keveredik a szinte védtelen kerékpáros. Cikkünk alanya viszont sokkal vakmerőbb volt annál, hogy holmi autókról rettegjen.

A napokban bejárta az internetet egy videó, amelyen jól látszik, hogy egy, a hegyi utakra jellemző jelenség alakult ki, az emelkedőn lassan közlekedő teherautó mögött feltorlódott forgalom. Az El País által kiszúrt felvételen jól látszik, ahogy egy biciklis közvetlenül a kamion mögül, egy hosszú balos kanyarban kezdi meg az előzést, azonban még annak befejezése előtt hirtelen egy beláthatatlan jobbos következik, így a sportolónak kívülről kell befejeznie a manővert, a záróvonalat átlépve.

Luego que si hay accidentes, ciclista adelantando en línea continua a un camión a 50-60 por hora 🥶 pic.twitter.com/7WKCtkF4Fc — JaviZone 🚀 (@JavierSanz) April 7, 2026

A mutatvány annak ellenére sikerült, hogy a kamion úgy 50-60 kilométerórás tempóval kaptatott, tehát a bringás igen vakmerő volt, de mennyire szabályos így tenni, ha feltart minket egy teherautó?

Ahogy itthon, a közlekedési szabályok Spanyolországban, is vonatkoznak minden résztvevőre, az autósokra, a gyalogosokra és a kerékpárosokra is. A záróvonal átlépése a biciklis részéről szabálytalan volt, nem beszélve arról, hogy mennyire veszélyes egy beláthatatlan kanyart a szembejövő sávból megkezdeni. Ráadásul eleve kockázatos egy olyan nagy holtterű járművet előzni, mint egy teherautón, pláne ilyen alacsony sebességkülönbséggel. Tökéletes recept egy csúnya balesetre, de biciklis – és a többi közlekedőre – figyeltek az égiek, így valahogy sikerült befejeznie az előzést.

Fontos, hogy a kerékpárosok vigyázzanak magukra és másokra is: a KSH adatai szerint csak a tavalyi évben 1144 személyi sérüléssel járó közúti balesetet okoztak a bringások Magyarországon, a balesetek előfordulása pedig jellemzően a tavaszi biciklis szezon indulásával nő meg. Az autósoknak tehát figyelniük kell, ha kerékpárost látnak, már csak azért is, mert mi is veszélyt jelenthetünk rájuk, így fontos, hogy mindannyian körültekintőek legyünk.

A cikk szerzője Takács Hunor