A harmincas éveiben járó férfi 2024. szeptember 30-án autóval tartott a szolgálati helyére, amikor a hajnali órákban lakott területen kívül utolért egy előtte szabályosan közlekedő kerékpárost. Nem tartott azonban megfelelő követési távolságot, így az autója elejével a bicikli hátsó kerekének ütközött. Ennek következtében a sértett az árokba esett, és eszméletét vesztette.

A baleset után a korábbi rendvédelmi dolgozó odament az eszméletlenül fekvő kerékpároshoz, ám ahelyett, hogy segített volna rajta, mindent megtett azért, hogy elkerülje a felelősségre vonást: levette róla a fényvisszaverő mellényt, valamint a kerékpár első és hátsó lámpáját, azokat pedig egy, a helyszíntől 14 méterre található fa tövében rejtette el.

Csak ezek után tett bejelentést a segélyhívón a balesetről. A férfi valótlanul állította azt a mentőszolgálatnak, hogy a bicikli nem volt kivilágítva – ezt a helyszínen intézkedő rendőrnek is elmondta, hozzátéve, semmilyen fényvisszaverő eszközt nem látott rajta. Hamisan vádolta a sértettet azzal is, hogy több ponton is megszegte a KRESZ-t.

A balesetben a kerékpáros nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett. Az őt elgázoló férfit segítségnyújtás elmulasztásával, közúti baleset gondatlan okozásával és szabálysértésre vonatkozó hamis vád vétségével vádolják, aki egyik tettét sem ismerte el. A hivatásos jogviszonyát időközben szüntették meg – írta a Központi Nyomozó Főügyészség.

A helyszíni szemlén készült videó itt tekinthető meg:

