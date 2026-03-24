A veszprém megyei rendőrök a 71-es számú főúton, Badacsony külterületén lettek figyelmesek két biciklisre, akik a tiltó tábla ellenére a főúton közlekedtek.

Megállították őket, és intézkedtek velük szemben, ami virágnyelven azt jelenti, hogy megbírságolták őket. A rendőrség az eset kapcsán a kerékpárosokat is arra kérte, hogy mindig tartsák be a KRESZ szabályait.

Egy tavalyi hasonló eset után a kommentelők egymásnak (és a rendőröknek) estek a Facebookon közzétett videó alatt, olyannyira, hogy a hozzászólásokat végül ki is kapcsolták. A rendőrség posztja valószínűleg azért is generált nagy visszhangot, mivel a balatoni bringaút sok helyen ramaty állapotban van, ráadásul az északi parton több helyen is nagy kerülőket kell tenni a rossz minőségű úton.

Gyorsabb és simább alternatívaként emiatt valóban sok biciklis választja a 71-es út egyes szakaszait a kerékpárút helyett.