Április 13. és 19. között Magyarország egész területén sebességellenőrzést végez a rendőrség – közölték a honlapjukon. A magyar rendőrség gyorshajtók kiszűrése érdekében a ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) egy hetes akciójához csatlakozik.

Ehhez az akcióhoz javasolhatott bárki az elmúlt időszakban helyszínt, ahol szerinte a rendőröknek érdemes lenne a gyorshajtással foglalkozniuk.

A hazai rendőrség továbbra is gyorshajtást tartja az egyik legfőbb baleseti oknak.

Tavaly tavasszal a hasonló, de egynapos akcióban 300 helyszínen 333 321 járművet ellenőriztek, közülük 6 017 sofőr lépte túl a megengedett legnagyobb sebességet. Tehát a közlekedők nagyjából 98 százaléka akkor betartotta a szabályokat.

2025-ben összesen 912 259 darab bírságot szabott ki gyorshajtás miatt a rendőrség, amely nyomán több mint 50 milliárd forintnyi bírságot szabtak ki.