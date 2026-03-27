Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (Roadpol) kezdeményezéséhez csatlakozva a magyar rendőrség 24 órás sebességellenőrzést (Speedmarathon) végez április 15-én 6 órától.

A korábbi évek tapasztalatai nem rosszak, az adatok azt mutatják, hogy a 24 órás razzia alatt ellenőrzött járművezetők 95 százaléka betartja a sebességhatárokat.

Az eddigi akciókhoz hasonlóan a rendőrség az ellenőrzési helyek kijelölése során a lakosság véleményét is szeretné figyelembe venni. Idén is javaslatokat várnak arra vonatkozóan, hogy az említett időszakban hol kerüljön sor sebességellenőrzésre.

A javaslatokat április 7-én 12 óráig lehet elküldeni a rendőrségnek, az erre a célra létrehozott e-mail címek listája a rendőrség honlapján olvasható. A Speedmarathon végleges helyszíneit az akció előtt nyilvánosságra hozza a rendőrség.

Tavaly az akció ideje alatt 1300 helyszínen 333 321 járművet ellenőriztek, közülük 6017-en lépték túl a megengedett legnagyobb sebességet: