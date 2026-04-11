Májustól 1-től járműnek számít az elektromos roller Ausztriában – számol be az MTI. Ennek nyomán olyan kötelező felszerelésekkel kell ellátni, mint a fék, a csengő vagy kürt, az elöl fehér, hátul piros, oldalt sárga fényvisszaverők, valamint rossz látási viszonyok között az első fehér és hátsó piros világítás. Az e-rollerek vezetőire vonatkozó megengedett véralkoholszintet 0,8 ezrelékről 0,5 ezrelékre csökkentik.

Az osztrák közlekedési szabályozás (StVO) márciusban elfogadott módosítása értelmében a jövőben csak olyan e-rollerek vehetnek részt a forgalomban, amelyek kormányvégeken elhelyezett irányjelzőkkel vannak felszerelve. Az indexeknek meghatározott villogási frekvenciával kell működniük. Az alternatív megoldások – például hátsó fékre szerelt jelzők vagy villogóval ellátott sisakok – nem megengedettek.

Azok a járművek, amelyek nem felelnek meg az előírásoknak, május 1-jétől nem használhatók, és a szabály megszegése esetén bírság szabható ki.

Az Osztrák Autóklub (ÖAMTC) szerint ugyanakkor számos jelenleg forgalomban lévő modell nem, vagy csak jelentős ráfordítással alakítható át az új követelményeknek megfelelően. A szervezet bírálta, hogy a nem átalakítható modellek továbbra is kaphatók a kereskedelemben, sok esetben jelentős árengedménnyel, miközben a közelgő jogszabályi változásra nem hívják fel kellőképpen a figyelmet.

Így előfordulhat, hogy a vásárlók rövid időn belül használhatatlanná váló járművet szereznek be. A szervezet attól tart, hogy ez tömeges selejtezéshez vezethet, miközben a szakszerű hulladékkezelés költséges.

Magyarországon is szigorítanának a mikromobilitási eszközökre vonatkozó szabályokon. Az egyelőre csak tervezetként létező új KRESZ-ben (talán 2026 végére elkészül) olyan újdonságok szerepelnek, mint hogy eleve két nagy csoportba osztják az eszközöket a hajtómotor teljesítménye szerint. 12 éves korig nem közlekedhetnek a gyerekek kis teljesítményű motoros rollerrel a jövőben. A tőlük idősebbekre a kerékpározás szabályai vonatkoznak majd ezeken az eszközön. A nagy teljesítményű motoros roller használatát 14 éves korig tiltja majd a leendő KRESZ, ennél idősebbekre a robogózás szabályai vonatkoznak. A motoros rollerrel közlekedőnek kerékpáros fejvédőt vagy bukósisakot kell viselni az új előírások szerint. A részleteket megismerheted a Vezess korábbi cikkében.