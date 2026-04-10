Április 1-jén érkezett a hír, de nem vicc volt, teljes mértékben igaznak bizonyult, hogy bűnözők egy egész teherautónyi csokoládét loptak el, az Olaszországból Lengyelországba tartó szállítmány 12 tonna, közel 414 ezer szelet/tábla KitKatet tartalmazott.

Az már kisebb visszhangot kapott, miért is kellhetett annyira pont ez a rakomány, de erre is van megfejtésünk: a Nestlé megerősítette, hogy a teherautóban a KitKat új, a 2026-os Forma-1-es szezon kezdetére bemutatott, kisautós termékei voltak, melyeket a különböző piacokon eltérő időben vezettek be, ahova pedig eredetileg nem küldtek volna, értéket képviselhetnek.

A nagy csokilopásra reagált is a KitKat, a napokban Kanadában, még pontosabban Toronto utcáin már egy teljes, Cadillac Escalade-ekből álló konvoj kísért egy csokiszállítmányt.

Nyilvánvalóan reklámfogásról, hiszen sokkal egyszerűbb lett volna jelöletlen teherautóval vinni a csokit, ha a biztonság a fő, de a geg így is jó, nem aprózták el: a felzászlózott, fekete óriás-SUV-k – 5,5 méter körüli hossz, 2 méteres szélesség és hajszállal kisebb magasság, 2,5 tonna körüli tömeg, a mozgatásról 6,2 literes V8-as gondoskodik – a hírekből és az amerikai filmekből jól ismertek, az Egyesült Államok valós – és filmes – kormányzati szervei, ügynökségei előszeretettel használják ezeket a tankokat, melyek az elnöki konvojnak is állandó szereplői. (Emellett rapperek és módosabb kertvárosi családok is szívesen vásárolnak ilyen járgányokat arrafelé.)