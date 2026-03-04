A KitKat jó ideje Sergio Perez támogatója, a Nestlé csokimárkája pedig új csapatához, az idén bemutatkozó Cadillachez is követte, sőt, piros csomagos csokoládés ostya a Forma-1 hivatalos partnere is lett 2026-ra.

Egyes piacokon már elérhető a KitKat különleges, F1-es autó formájú kiadása is, de ennyivel nem elégedett meg a márka marketingesei: (majdnem) életnagyságú Forma-1-est is bemutattak ma Silverstone-ban a brit expilóta Billy Mongerrel.

Az édes versenygép 5 méter hosszú, 2 méter széles és 350 kg-ot nyom, a készítő csokoládémester, Jen Lindsey-Clark 1254 órát dolgozott rajta.