Az alábbi történet egyik főszereplője egy Lamborghini Huracán Performante Spyder, amely végül nem jutott el az esküvő helyszínére. Az ifjú pár és autójuk a lehető legrosszabb pillanatban került a hatóságok látókörébe. A közlekedési rendőrök megállították a konvojban haladó Lamborghinit, és sajnos találtak is olyan problémákat, amelyek miatt intézkedniük kellett.

Két szabálytalanság is volt, de ezek közül csak az egyik bizonyult igazán súlyosnak.

Az első gond viszonylag banális volt: az autón nem volt első rendszámtábla. Ez az Egyesült Királyságban szabálysértés, ami bírságot von maga után, de önmagában még nem indokolja az autó lefoglalását.

A második probléma viszont már sokkal komolyabbnak bizonyult: kiderült, hogy a durván 110 millió forintot érő sportautó nem rendelkezett megfelelő biztosítással. Az Egyesült Királyságban ez vörös zóna: a rendőrség azonnal lefoglalhatja az ilyen járműveket – és így is történt.

A Lamborghini végül nem az esküvőre érkezett meg, hanem egy tréler platóján végezte.

Így a bérelt autó, az esküvő egyik „fő attrakciója” odalett.

Bride: Stressed. 👰‍♀️

Groom: Waiting. 🤵‍♂️

Lambo: In the pound. 🚔

Lesson for today : The driver missed the ‘I do’ when asked if he wants to take out an insurance policy #seized



Ticket issued for the number plate that must have fallen off! ❌@NKirkpatrickWMP pic.twitter.com/0MUNhLrJd5 — Sparkbrook Police (@SparkbrookWMP) April 7, 2026

A Lamborghini Huracán Performante Spyder hátsó tengelye előtt korának (2017) legerősebb, könnyített szívórendszerrel és titánszelepekkel szerelt Lamborghini V10-es motorja üvölt. 640 lóerő és 600 Nm hivatott szórakoztatni a pilótát. Nem is akárhogy: az 1382 kg száraz tömeg 2,16 kg/LE arányt ad ki, a 2,9 mp-es 100-ra gyorsulás után további 6,0 mp kell a 200 km/óra eléréséhez, vagy ha inkább megállnánk 100-ról, 31 méteren belül megtehetjük.

A történet jól mutatja, hogy még egy álomesküvőnél is elég egy apró figyelmetlenség – vagy egy komoly adminisztratív hiba –, és máris borul minden terv. Ebben az esetben egy hiányzó rendszám és egy nem megfelelő biztosítás elég volt ahhoz, hogy a több száz lóerős díszkíséretből egy vontatott roncs… vagy legalábbis egy tréleren távozó szuperautó legyen.

Az ifjú pár pedig kénytelen volt Lamborghinivel érkezés helyett valami jóval hétköznapibb megoldást választani a nagy napra.

