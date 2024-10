Kalandosan alakult a nagy nap egy angliai pár számára, ugyanis a rendőrség nem sokkal az esküvő előtt kobozta el a zöld Lamborghinijüket, amire több panasz is érkezett gyorshajtás miatt az angliai Bury városából – írja a Sun.

Miután elkapták a férfit, azt kérte a rendőröktől, hogy engedjék el, mert aznap van az esküvője. Nem segített a helyzetén, hogy a jelentős mértékű sebességtúllépésen felül a 200 ezer font – azaz a mostani árfolyamon megközelítőleg 100 millió forint – értékű Huracán Evo Spydernek hiányzott a biztosítása, illetve – a rendőrség által készített kép alapján – az első rendszáma is.

Tegyük hozzá, hogy a hátsókerék-hajtású Evo Spyderrel nem nehéz túllépni a sebességhatárt, tekintve, hogy 5,2 literes V10-es szívómotorjának teljesítményét 610 lóerőre, a nyomatékát pedig 560 Nm-re tornázták fel. A vászontetős változat 3,5, míg a fémtetős variáns 3,3 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra, de akár 325 km/órára is képes felkúszni a sebességmérő mutatója.

4 reports of this Lamborghini speeding in Bury.

When stopped, driver couldn't prove valid insurance, but asked to be let off as its his wedding day.

@gmptraffic had no confetti on hand, so we improvised and threw 6 points at the would be groom instead.

Car seized pic.twitter.com/rfIW3Dve6l