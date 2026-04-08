A Toyota Corolla E11 generációjából készült emlékezetes sportverzió, és a rali-világbajnokság mezőnyének is ikonikus darabját adta. Azonban amit most hegyi felfutókra építettek, az túltesz a gyári verziókon is őrületben.

A HillClimb Monsters csapata szerint a gép Antti Holtinkoski keze munkáját dicséri, azaz egy vérbeli finn építésről beszélünk. A konstrukció szíve egy takarékos, hétköznapi blokk, a 70 lóerős, egyliteres lökettérfogatú, 1SZ-FE kódjelű motor. Ezt sikerült felhúzni 400 lóerőre, ami közel tízezres fordulaton tör elő az apró erőforrásból.

A projekt nem állt meg ott, hogy ezt a megvadított Yaris-motort bepréselték egy öreg Corolla ferdehátú kasztnijába; a hajtást átalakították úgy, hogy az a hátsó kerekeket tépje. Végül is, miért ne?

Receptjének tökéletességét az alacsony, 850 kilogrammos tömeg adja meg.

Az Engine Swap Depot bejegyzése szerint ezt a vadállattá hergelt motort egy svéd Motor Design Sweden MD5 szekvenciális sebességváltóval házasították össze. A rendszer végén pedig egy öreg Volvo 760-asból átemelt hátsó differenciálmű osztja el az erőt a kerekek felé.

3 fotó

Holtinkoskinak a hírek szerint több mint kilenc hónapjába telt megépíteni ezt az elborult gépezetet, pedig egy már eleve megerősített, raliautónak készített Corolla ferdehátú alvázból indult ki. Az autó vadonatúj karosszériát kapott, a padlólemezt pedig teljesen egyedire szabta, hogy helyet csináljon a hátsókerék-hajtás komponenseinek. Ez egy végtelenül letisztult és átgondolt építés, a kivitelezés mérnöki minősége pedig egészen elképesztő.