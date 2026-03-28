A hatóságok szerint Woods nagy sebességgel haladt, amikor egy kétsávos úton előzésbe kezdett, ám manőver közben nekiütközött egy teherautó utánfutójának. A Range Rover SV ezt követően az oldalára borult.

A baleset a sportoló lakhelye közelében, a floridai Jupiter Islanden (USA) történt. Szerencsére nem sérült meg senki – írja a Jalopnik -, de Woods viselkedése a helyszínen gyanút keltett a rendőrökben, ezért azonnal intézkedtek.

A rendőrség tájékoztatása szerint Woods alkoholszondás vizsgálata 0,000 ezreléket mutatott, vagyis nem fogyasztott alkoholt. Ugyanakkor megtagadta a vizeletvizsgálatot, és a szakértők szerint a helyszíni jelek alapján „valamilyen gyógyszer vagy más szer” hatása alatt állhatott. A járműben nem találtak sem kábítószert, sem gyógyszert, ennek ellenére a hatóságok őrizetbe vették a sportolót.

A golfozót több dologgal is vádolják: bódult állapotban vezetés, anyagi károkozás, valamint a jogszerű vizsgálat megtagadása miatt indult eljárás ellene. Az amerikai sajtó szerint legalább nyolc órát kellett fogdában töltenie.

Nem ez volt az első

A mostani eset azért is keltett feltűnést, mert Woods múltjában már több hasonló incidens is szerepel. 2009-ben például egy tűzcsapnak hajtott, 2017-ben pedig őrizetbe vették, miután egy autóban aludt az út közepén – akkor többféle gyógyszer és THC jelenlétét is kimutatták a szervezetében. A legsúlyosabb balesete 2021-ben történt, amikor egy Genesis GV80 volánja mögött nagy sebességgel letért az útról, és súlyos lábsérüléseket szenvedett.

Tiger Woods minden idők egyik legsikeresebb és leggazdagabb sportolója: a Forbes és más pénzügyi elemzések szerint vagyona meghaladja az 1 milliárd dollárt (338 020 000 000 ft), ezzel ő lett az első golfozó, aki elérte ezt a szintet. Pályafutása során 15 major tornát nyert, összesen 80+ PGA Tour-győzelmet szerzett, és évtizedeken át uralta a sportágat – neve gyakorlatilag egyet jelent a golffal.