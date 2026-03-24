A portugál világsztár ezúttal szülőhelyén, Madeira szigetén pihen, és a megszokott Ferrari, Bugatti és egyéb méregdrága szupersportautók helyett egy igazán különleges járműre pattant.

A 41 éves klasszis egy olyan autót próbált ki, amely első ránézésre ugyan sportautónak tűnik, valójában azonban egy vízen közlekedő „sea car”. A Corvette formáját idéző járművel konkrétan a tengeren „autózott”.

Az ilyen „autók” egyébként nem elérhetetlenek – a világ számos tengerparti üdülőhelyén bérelhetők, és messze nem kerülnek annyiba, mint Ronaldo valódi autói.

Az első futballmilliárdos

Cristiano Ronaldo neve nemcsak a pályán, hanem az üzleti világban is külön kategória. Ő az első labdarúgó a történelemben, aki milliárdossá vált kizárólag a sporttal és az ahhoz kapcsolódó bevételekkel.

Ez azért számít ritkaságnak, mert a legtöbb sportoló csak úgy jut el a tíz számjegyű vagyonig, hogy teljesen más iparágakba fektet. Jó példa erre Mathieu Flamini (egykori francia válogatott labdarúgó, aki egy biokémiai céggel lett milliárdos.

Ronaldo ezzel egy meglehetősen szűk elitklubhoz csatlakozott, amelynek tagjai között ott van Michael Jordan, Tiger Woods, LeBron James és Roger Federer is.

Ronaldo autógyűjteménye eddig is legendás volt: ő az egyetlen ismert híresség, akinek van Bugatti Centodieci modellje, emellett számos más ritka és elképesztően drága autó sorakozik a garázsában.

Galéria

5 fotó

A kilencvenes években éledező Bugatti ikonikus modellje az EB110 volt, amely az alapító Ettore Bugatti 110. születésnapjának tiszteletére kapta nevét. 2019-ben pedig bemutatták a tisztelgő modell előtt is tisztelgő új verziót, a Chiron alapjaira épített extrém drága, ritka, egyedi Centodieci-t (amely 110-et jelent).

A Bugatti Centodieci mindössze 2,4 másodperc alatt képes elérni a 100 km/órás sebességet, de ugyanilyen döbbenetesen gyorsul tovább. 200-ra 6,1, 300 km/órára 13,1 másodpercig tart eljutni vele. A végsebességet ugyanakkor a Chironhoz képest 380 km/órában korlátozták. A Centodieci 20 kilóval könnyebb a Chironnál. Motorja a Bugattinál megszokott 16 hengeres, négy turbóval pumpált műremek, 1600 lóerővel.

Ronaldo állítólag a 2022-es katari világbajnokság előtt kapta meg az autót, melynek ára durván 3 milliárd forintnak felelt meg.

A Ronaldo által most kipróbált „tengeri sportautó” ehhez képest kifejezetten olcsó darab – és nagy valószínűséggel nem is saját, hanem bérelt jármű. Élményben viszont aligha marad el a több millió eurós hipersportkocsiktól.

Sőt, van benne valami, amit még egy Bugatti sem tud: szó szerint a vízen jár.