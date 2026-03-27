Az olajtársaság közleménye szerint

  • kedd éjjel 23:00 és szerda hajnal 00:30 óra között zárva lesznek a kutak, tehát nem lehet tankolni,
  • este 22:00 és másnap reggel 5:30 között nem fogadnak el semmilyen üzemanyagkártyát,
  • a magyar üzemanyagkártyát szerződéses partnerkutaknál és a külföldi Mol-kutaknál sem lehet majd használni ez idő alatt.

Kiesnek a következő szolgáltatások is:

  • a MOVE alkalmazásban elérhető vásárlások (például autópálya-matricák),
  • a Plugee elektromos töltési szolgáltatás,
  • az Online Kártya Központ (OCC) és
  • a kültéri fizetési terminálok (OPT) működése is szünetel.