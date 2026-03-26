Egy 1990-es szívódízelnek továbbra is bérelt helye van egy új autó orrában (egyes piacokon), miközben az európai vásárló ma egy 2.8 D-4D-t, 48 V-os lágyhibrid rendszert és automataváltót kap. A legfontosabb kérdés tehát nem csupán az, hogy mennyit bír az öreg blokk, hanem az: miért árulják még mindig máshol, és miért nem nálunk. – írja a cseh Autozive.cz.

Az első meglepetés nagyon is kézzelfogható: az 1HZ nem valami porosodó raktárkészlet kisöprése. A Toyota Gibraltar Stockholdings (TGS) – a Toyota specializált értékesítési csatornája az ENSZ, valamint a különböző humanitárius és természetvédelmi szervezetek felé – továbbra is listázza a munkára fogható Land Cruiser 70-esekett.

A TGS aktuális, 70-es szériára vonatkozó brosúrája feketén-fehéren nevesíti az 1HZ motort, a kézi kapcsolású váltót, és a paramétereket: 4 164 cm³, 96 kW (130 LE) és 285 Nm.

Ezzel meg is dőlt a mítosz, miszerint ezek csupán régen legyártott, elfekvő motorok lennének. A Toyota hivatalos történelme szerint az 1PZ/1HZ sorozatot már 1990 óta kínálják a 70-es és 80-as Land Cruiserekhez, illetve a Coaster buszokhoz, és a jelenlegi exportkínálat 2026-ban is kitart mellette. A mi valóságunk azonban a szöges ellentéte ennek. A 2026-os modellévű új Land Cruiser hivatalos hazai árlistáján nincs ilyen motor.

Papíron gyenge, de örök darab

Az 1HZ hírneve nem a véletlen műve. Főleg azon alapszik, hogy literteljesítményt tekintve a motor mennyire nincs túlhúzva. Míg az 1HZ literenként nagyjából 31 lóerőt teljesít, addig a modern 2.8 D-4D már 74 lóerőt pumpál ki ugyanennyi lökettérfogatból.

Pontosan ez az, ami miatt az 1HZ-re mint elpusztíthatatlan igáslóra hivatkoznak. Az alacsony literteljesítmény megmagyarázza a végletekig túlméretezett technika legendáját. Fontos azonban megjegyezni: a hosszú élettartam nem jelent egyet a nulla karbantartási költséggel.

Ebben is tönkremehetnek alkatrészek de az online fórumok tapasztalatai szerint félmillió kilométert komolyabb probléma nélkül hoznak ezek a motorok. A differenciálmű, a sebességváltó hamarabb letérdel mint a motor, főleg valódi terepezés mellett.

Tehát egy igazi igásló, amit ma is gyártanak, és hosszú évekig jó eséllyel gond nélkül lehet őket használni. Miért nem lehet nálunk forgalmazni?

A 715/2007/EK európai rendelet határozza meg a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek emissziós keretrendszerét (Euro 5 és Euro 6), az európai értékesítés pedig a típusjóváhagyási szabályokon nyugszik. És pontosan ez az a pont, ahol a TGS kínálata és a mi árlistánk útjai végérvényesen elválnak.

Ez a Toyota hivatalos dokumentumaiból is kiderül. A TGS brosúrája a modernebb 1GD motor esetében kifejezetten említi, hogy a helyi feltételektől és szabályozásoktól függően Euro 4-es emissziós besorolással érhető el, míg a mi Land Cruiserünk egy szigorú, európai specifikációjú, EURO 6-os 2.8 D-4D Hybrid 48V-ként szerepel a katalógusokban, 8-fokozatú automatával.

Így a hazai és európai vásárlók számára megmarad egy vonzó tiltott gyümölcsnek, ami magas emissziós értékei miatt nem kerülhet be a katalógusokba.