Örök vitát lehet arról nyitni mikor volt az autózás aranykora. Vérmérséklet, világlátás és életkor szerint ezt mindenki máshová teszi. Az én saját tippem a kétezres évek dereka, még a gazdasági világválság előtti időkben.

Az ezredforduló után masszív vágta vette kezdetét: 2007-re az iparág felért a csúcsra, a globális értékesítés megközelítette a 70 millió darabot. A gyártók ontották magukból az autókat, az optimizmus határtalan volt.

Lóerők számán, a futóművek fejlettségén is lehet vitatkozni, ha megnézzük a gyorsulási értékeket, a törésteszteket, a versenypályán elért eredményeket, fogyasztási adatokat, azt fogjuk látni, hogy az idő nem áll meg: a friss modellek jobb számokat produkálnak.

Mégis ha a technikai sokszínűség felől közelítjük meg a témát, akkor ez a korszak a nyerő. Autók épültek az autózás kedvéért, olyan motorokkal, amilyet már a prémium márkák sem kínálnak.

Lássunk néhány példát!

Alfa Romeo 147 3.2 24V GTA

“A 147 GTA az élvezetek csúcsát jelenti. Agresszív viselkedés, ordító kipufogóhang és a típus legszebb és legerősebb motorja gondoskodik az élvezetnyújtásról.” – írtuk a típusról 2004-ben.

Nem csak a 156-os és a 166-os kiváltsága volt a gyönyörű V6-os Busso motor, hanem az olaszok kompakt modelljének legsportosabb változatába is bekerült. A széles kerékjárati íveiről és nagy légbeömlős lökhárítóiról jól felismerhető 147 GTA-t 250 tagú ménes repítette. Álló helyzetből 100 km/órás sebességre 6,3 másodperc alatt gyorsul, a végsebessége 246 km/óra.

Ford Mondeo ST220

2000-ben bemutatott harmadik generáció nem finomkodott. Az alap V6-os a 2.5 literes (170 LE) volt, selymes járással, de a koronaékszer a Mondeo ST220 volt a maga 3.0 literes, 226 lóerős V6-osával. Ez az autó igazi báránybőrbe bújt farkas volt, lenyűgöző futóművel, amivel még a prémium németeket is megszorongatta a kanyarokban. A speciális láncos szelepvezérlésű motor akárcsak korabeli társai érzékeny a megfelelő minőségű olajra, és sok alkatrész drága hozzá.

Volkswagen Golf V R32

Ebben a korszakban jelent meg az akkor éppen minden eddigi Golfnál erősebb R32-es modell. 3,2 literes motorja 250 lóerőt teljesített, álló helyzetből 100-as tempóra bő 6 másodperc alatt gyorsul az összkerekes kompakt. A VW visszafogottan díszítette az autót, így az R32-est csupán markánsabb légbeömlőiről, az apró feliratokról és a középre vezetett kipufogóiról ismerhetjük fel.

Volkswagen Passat W8

Európában a kommersz márkák nem igazán gyártottak klasszikus V8-ast, de a Volkswagen zseniális elnöke, Ferdinand Piëch a 2000-es évek elején teljesen szabad kezet adott a mérnököknek. Ennek eredménye lett a magyar utakon is ritka, de annál legendásabb Passat W8.

A V8-as motorok hengersoronként négy, egy sorban álló hengere nem fért volna el a motorházban, így a hengereket nem sorban egymás mögé, hanem egymáshoz képest kissé elforgatva építették be. A 4.0 literes lökettérfogatból 275 lóerőt hoztak ki, a 370 Nm-es nyomaték már 2750-nél jelentkezik. Kívülről csak a négy kipufogóvég és a diszkrét W8-as plakett árulta el, hogy ez nem egy 1.9 TDI. Technikai mestermű volt, de a karbantartása már akkor is elérte a luxusautók szintjét.

Ma már ezekben a modellekben, és utódaikban nem találunk hasonló karakteres erőforrásokat, helyüket átvették a kis lökettérfogatú benzinesek, sok esetben néma villanyhajtással kiegészítve. Ezek akusztikája, karaktere már teljesen mást képvisel, mint a lassan húsz éves, bonyolult, sokszor költséges, de szívhez szóló gépek előadása.